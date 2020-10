Coronasmitten har ramt over 100 minkfarme

På 101 minkfarme er der konstateret smitte med coronavirus blandt dyrene, mens 32 farme er under mistanke, oplyser Fødevarestyrelsen på Twitter i den seneste opgørelse over smitten blandt landets minkbesætninger.

Tallet for coronaramte minkfarme runder 100, i en tid hvor der er heftig debat om aflivningen af dyrene på farmene. Både farme, der har fået konstateret coronasmitte, og farme inden for en vis radius af en smittet farm skal have aflivet alle dyrene. Det har ført til flere protester blandt borgere og minkavlere, der ikke mener, at aflivning er nødvendigt alle steder.

Kritik fra borgmestre

Også fra politisk hold har der lydt kritiske røster. En række jyske borgmestre har i et åbent brev langet ud efter regeringens strategi omkring aflivningen af danske mink.

»Vi borgmestre nærer en reel frygt for minkerhvervets eksistensgrundlag«, lød det i brevet ifølge TV Midtvest onsdag.

Borgmestrene mener, at håndteringen mangler faglig begrundelse og samtidig risikerer at »knuse en branche med mange arbejdspladser og en årlig eksport på cirka fem milliarder«.

»Minkbranchen beskæftiger sammen med følgeindustrien flere tusinde personer, hvoraf en stor del kommer fra vores kommuner«, lyder det i brevet.

Omkring 2,5 millioner mink skal aflives. Onsdag opfordrede Fødevarestyrelsen minkavlerne til selv at hjælpe til med at aflive minkene. Ifølge styrelsen kunne det ellers tage flere uger – måske flere måneder – at aflive dem alle. Onsdag var status, at cirka 20 ejere af minkfarme uden coronasmitte havde været i gang med at aflive dyrene selv.

ritzau