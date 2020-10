Kvinder står frem med nye krænkelsesanklager mod Frank Jensen

Socialdemokratiets næstformand og overborgmester i København, Frank Jensen, bliver nu igen beskyldt for at krænke kvinder seksuelt via uønskede fysiske berøringer. Det skriver Jyllands-Posten.

Både i 2004 og 2011 blev den tidligere folketingspolitiker offentligt omtalt i to sager om sin opførsel over for adskillige yngre kvinder i forbindelse med julefrokoster.

Nu står to andre kvinder frem og fortæller, at næstformanden for landets største parti i 2012 og 2017 også krænkede dem ved at udsætte dem for befamlinger. Og at Socialdemokratiet på ledelsesplan faktisk har kendt til sagen fra 2012 siden dengang. Krænkelsen gik ud over en 23-årig ansat, der hedder Maria Gudme og som i dag er folkevalgt til regionsrådet i Hovedstaden.

Hun gjorde selv Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, opmærksom på den nu otte år gamle sag i en mail, som hun sendte om eftermiddagen den 20. september i år. Her genfortalte hun forløbet og navngav Frank Jensen. Dog med det resultat, at Frank Jensen uopfordret ringede til hende den 22. september telefonisk og ifølge Maria Gudme hverken ville vedstå sig episoden eller undskylde.

Maria Gudme har været aktiv socialdemokrat i 11 år og vælger nu at navngive sit eget partis næstformand, fordi kvinder både før og efter hende også har oplevet grænseoverskridende adfærd fra den samme mand.

»Det er blevet en principiel sag for mig nu. Fordi det dybest set handler om magtmisbrug. Det handler ikke om den enkelte episode, og det er ikke en del af den generelle debat om relationen mellem mænd og kvinder. Det her er systematisk, og det er et demokratisk problem,« siger hun til Jyllands-Posten.

Også en anden anden kvinde træder frem i Jyllands-Posten med en beretning om at være blevet befamlet af overborgmesteren imod sin vilje. Den episode fandt sted i 2017. Hun ønsker ikke sit navn offentliggjort i medierne, men hendes identitet er både avisen og Frank Jensen bekendt.

Kvinden har igennem flere år været folkevalgt politiker på Københavns Rådhus for et andet parti end Socialdemokratiet. Efter et møde på rådhuset befamlede overborgmesteren hende, fortæller hun blandt andet.

Begge sager bekræftes af øjenvidner.

Ønsker ikke at stille op til interview

Jyllands-Posten har bedt Frank Jensen om at svare på en række konkrete oplysninger. Han har ikke ønsket at forholde sig til sagerne enkeltvis og har afvist at stille op til interview trods flere forespørgsler. Ingen af de to kvinder har modtaget en undskyldning fra Frank Jensen.

I et generelt svar i en mail til Jyllands-Posten svarer Frank Jensen blandt andet:

»Der kan være hændelsesforløb og detaljer, der er oplevet forskelligt og det er ikke alt, jeg kan genkende. Men det, der står tilbage er, at nogle kvinder har oplevet, at jeg har overskredet deres grænser. Ansvaret ligger hos mig, og det beklager jeg dybt«.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der før har lovet et opgør med krænkelser, henviser spørgsmål om Frank Jensens ageren til organisationens øverste ansatte, partisekretær Jan Juul Christensen. Han beklager sin håndtering af forløbet, siden han blev gjort bekendt med 2012-sagen i september i år.