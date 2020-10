Dansk firma er politianmeldt for levering til borgerkrig

Automatisk oplæsning

Det danske firma Terma, der blandt andet producerer forsvarsudstyr, er blevet politianmeldt for at have leveret udstyr til borgerkrigen i Yemen.

Det skriver TV2.

Anmeldelsen kommer på baggrund af en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen, som efter afsløringer fra TV2 og Danwatch har undersøgt sagen om Terma.

Sagens udgangspunkt er, at Udenrigsministeriet i 2018 på grund af situationen i Yemen begyndte at blokere for al eksport af militært udstyr til brug i krigen i Yemen.

Men trods forbuddet har Terma efterfølgende leveret services og reservedele til udstyr, der blev brugt i krigen.

»Erhvervsstyrelsen kan bekræfte, at styrelsen har afsluttet undersøgelsen af Termas mulige eksporter af dual-use udstyr til Saudi-Arabien, Yemen og De Forenede Arabiske Emirater«.

»Erhvervsstyrelsen har - på den baggrund - overdraget sagen til politiet med henblik på nærmere efterforskning«, oplyser Erhvervsstyrelsen ifølge TV2 i en udtalelse.

Styrelsen har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Ifølge TV2 er politianmeldelsen indgivet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som har overgivet sagen til Østjyllands Politi.

TV2 er endnu ikke lykkedes med at få en kommentar fra hverken Østjyllands Politi eller Terma.

Terma har hovedsæde i Lystrup lidt udenfor Aarhus. Selskabet eksporterer årligt for et milliardbeløb til flere lande verden over. Selskabets udstyr bliver blandt andet brugt på kamfly og krigsskibe.

Strafferammen for brud på reglerne om eksportkontrol omfatter bøder og fængsel i op til to år.

I særligt grove tilfælde, hvor ’der er tale om skærpende omstændigheder, kan der straffes med fængsel indtil 8 år’. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

ritzau