Advarsel fra vismænd: Vi kan klare større underskud men ikke flere Arne-reformer

Vi kan godt leve med, at der kommer større underskud på de offentlige finanser i de kommende år, men hvis regeringen og Folketinget beslutter at stoppe stigningen i pensionsalder ved 70 år, så vil det gå galt med økonomien for de kommende generationer.

Det konkluderer de økonomiske vismænd - Det Økonomiske Råd - i en rapport, der udgives i dag.

I rapporten skriver vismændene, at dansk økonomi på trods af coronakrisen og de mange milliarder, som regeringen og Folketinget har brugt på at holde gang i virksomhederne, er sund.

Og der er ikke rokket ved, at den danske økonomi er holdbar langt ud i fremtiden, hvilket betyder, at der vil være råd til at finansiere nuværende velfærdsordninger også for de kommende generationer. Ja, faktisk er der råd til mere end det.

»Finanspolitikken vurderes at være mere end holdbar«, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard.

Han peger dog på, at en »helt central forudsætning« for, at økonomien er holdbar, er, at »pensions- og tilbagetrækningsalderen øges i takt med stigende levealder, sådan at der bevares en balance mellem antallet af år, vi er på henholdsvis uden for arbejdsmarkedet«.

Dermed sender vismændene en meget direkte advarsel til regeringen og støttepartierne på Christiansborg om, at korthuset vil ramle, hvis de begynder at pille ved den store velfærdsaftale fra 2006, der medfører, at pensionsalderen i de kommende årtier skal stige i takt med, at danskernes levealder stiger.

En fastlåsning af pensionsalderen på eksempelvis 70 år, vil fjerne hele overholdbarheden - og mere til Overvismand Carl-Johan Dalgaard

Det er en mekanisme, som både SF og Enhedslisten gerne vil ændre ved, og også de radikale har talt for, at man skulle kigge nærmere på den sag. Men hvis man gør det, vil der ikke være råd til de velfærdsordninger, vi kender i dag, advarer overvismanden.

»Vores beregninger viser, at en fastlåsning af pensionsalderen på eksempelvis 70 år, vil fjerne hele overholdbarheden - og mere til«, siger Carl-Johan Dalgaard.

Corona har skabt 40.000 flere arbejdsløse

Vismændene konstaterer til gengæld, at Danmark indtil nu er sluppet nådigt gennem coronakrisen, selv om den medførte et historisk stort fald i bruttonationalproduktet på 7 procent i andet kvartal.

Det betød, at 60.000 flere blev arbejdsløse i løbet af tre måneder i foråret, men i løbet af sommeren, hvor regeringens dele af regeringens delvise nedlukning af samfundet blev hævet, er arbejdsløsheden faldet igen. Vismændene regner med, at der ved årets udgang vil være 130.000 arbejdsløse, hvilket er ca. 40.000 flere, end før coronavirussen kom til Danmark.

»Hjælpepakker og andre finanspolitiske lempelser har bidraget til, at dansk økonomi ser ud til at være kommet relativt nådigt igennem i hvert fald den første del af coronapandemien«, siger Carl-Johan Dalgaard.

Vismændene mener ikke, at der i øjeblikket er grund til at pumpe flere penge ud i samfundet, men hvis smittebilledet i Danmark og udlandet forværres mærkbart, vil de økonomiske udsigter blive forværret, og så kan der blive brug for nye initiativer til at holde hånden under økonomien, mener overvismanden.

Brug for en samlet plan

Vismændene opfordrer regeringen til at ruste sig mod en større smittespredning ved for det første at bruge tilstrækkeligt med ressourcer på at gøre smitteopsporingen effektiv. I Danmark er »kontaktopsporingen i betydeligt omfang overladt til den enkelte«, konstaterer de.

For det andet betyder usikkerheden om, hvilke restriktioner regeringen vil gribe ind med, hvis smitten breder sig, at borgere og virksomheders forbrug og investeringer svækkes. Og det er skidt for økonomien.