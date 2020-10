Mænd på 20 og 83 år dræbt i ulykke på motortrafikvej

Efter at have kørt i 13 år er tv-serien 'Keeping up with the Kardashians' nærmest blevet en tv-shop, hvor man kan købe familiens make-up, møbler og kropsdele i løsvægt. Nu er de ved at optage den sidste sæson, og stjernen over dem alle – Kim Kardashian – er lige blevet 40 år. Så nu skal der ske noget nyt. Men hvad er så det?