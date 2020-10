21 vidnesbyrd: »Hør nu, jeg lytter slet ikke til, hvad du siger, jeg ser kun på dine patter«

Vidnesbyrd 1

Jeg oplevede på en international kongres, at et mandligt medlem af en anden fagforening hev fat i mine trusser bagpå, da vi skulle have taget et fællesbillede.

Vidnesbyrd 2

Dagen før et årsmøde skulle hovedbestyrelsen mødes og gennemgå de sidste formalia. Efterfølgende drak vi øl og hyggede os. Da vi skulle i seng, blev det opdaget, at flere havde glemt luftmadrasser m.m. Derfor var vi flere, der tilbød at dele vores madras. Om natten mærker jeg, at ham, jeg deler madras med, er ved at tage bukserne af mig og prøver at trænge ind. Jeg får ham slået i maven og smutter.

Dagen efter taler jeg med flere om episoden, ingen reagerede, han reagerede ikke, hans påskud var: Jeg var fuld, jeg kan ikke huske det. Så jeg tænkte, det var min egen skyld, og det sker, man drikker sig fra sans og samling, og idet jeg tilbød ham at dele en madras. Flere år efter vidste jeg godt, at situationen skulle have været håndteret helt anderledes, og hvor uacceptabelt det hele var/er.

Jeg håber, kulturen er blevet vendt siden da.

Fakta Sådan har vi gjort En initiativgruppe på 11 kvinder har indsamlet 284 underskrifter på et opråb mod sexisme og krænkelser internt i fagbevægelsen. Underskrifterne er indsamlet blandt ansatte, tillidsvalgte og frivilligt aktive i fagbevægelsen. Opråbet bliver bragt som et debatindlæg i Politiken. 21 af underskriverne har valgt anonymt at dele deres beretninger og eksempler på sexisme og krænkelser. Politiken kender deres navne, men har ikke efterprøvet dem journalistisk.

Vidnesbyrd 3

Jeg blev opfordret af en næstformand i fagbevægelsen til at give (beskrivelse af en person uden for arbejdspladsen i en lederstilling) et blowjob for at få ham til at lytte.

Vidnesbyrd 4

Jeg stoppede med at være aktiv og søge tillidsvalg i min fagforening, fordi det er en indspist herreklub. De stemte på hinanden, bakkede hinanden op og holdt andre ude. Jeg var til en ’godkendelsessamtale’ med formanden, så jeg fik ’lov’ til at stille op. Jeg blev selvfølgelig ikke valgt, fordi mændene, der var flest af, stemte på hinanden, talte for og med hinanden. Og så gik de bagefter og sagde til sig selv, hinanden og os, at vi kvinder jo havde haft chancen, men tydeligvis ikke kunne opnå valg.

Vidnesbyrd 5

Jeg blev ansat i en mellemstor fagforening som konsulent, det var første job efter min kandidatuddannelse. Som en del af mit arbejde skulle jeg understøtte den største lokalafdelings bestyrelse. Et ledende medlem på over 70 kyssede mig flere gange på kinderne og kaldte mig ’lille skat’ foran både aktive og andre ansatte. Derudover afbrød han mine oplæg og sagde engang foran en kollega, at jeg »ikke forstod ting«.

Vidnesbyrd 6

Som helt ung ny faglig aktiv holdt jeg tale på en stor tværfaglig konference. Da jeg kom ned fra scenen og var lettet over, at det var gået godt, blev jeg mødt af den ansvarlige chefkonsulent (som var ældre end min far) med beskeden om, at det gik så godt, at han fik lyst til at knalde mig. Jeg blev helt paf, flere af hans kolleger overhørte kommentaren, men ingen sagde noget.





Efter et møde, hvor jeg undervejs præsenterede et større projekt, fik jeg at vide af en ældre kollega, at det var overraskende dejligt, at en så pivfræk pige også var nogenlunde fornuftig og intelligent at høre på. Da jeg med væmmelse spurgte: »Hvad?«, reagerede han surt: »Rolig rolig, slap nu af – det var bare for sjov …«.

Vidnesbyrd 7

Et mandligt medlem fra hovedbestyrelsen skulle man helst undgå at kramme som hilsen, da han aldrig rigtig kunne finde ud af, hvor ryggen stopper. Jeg oplevede det i starten som noget, han gjorde ubevist. Dog gjorde han det sjovt nok aldrig, når hans kone var til stede.

Vidnesbyrd 8

Jeg har oplevet, at en mandlig medarbejder til en afskedsreception pralede af at have haft en konkurrence med en anden mandlig medarbejder om, hvem der først tog vores kvindelige ligestillingskonsulent på røven. Og fortalte, hvem der vandt.

Jeg har oplevet, at det blev insinueret, at jeg skulle passe på, at en mandlig chef fra en anden afdeling ikke roste mig for meget, for alle så ville tro, at jeg havde noget kørende med ham (det havde jeg ikke)

Jeg har oplevet, at en kvindelig kollega, der fik et højt kvalifikationstillæg, blev bagtalt: Det blev sagt, at hun knaldede direktøren (det gjorde hun ikke).

En mandlig kollega havde playboy og Ugens Rapport-plakater hængende på sit kontor.

Før jeg startede på min nuværende arbejdsplads, var der nogle, der kårede sekretariatets bedste bryster til julefrokosten.

Unge kvindelige jurister bliver kommenteret på deres udseende som standard. Især hvis de er blonde.

Vidnesbyrd 9

Jeg har oplevet sexisme i forbindelse med mit nuværende virke som tillidsrepræsentant, men også tidligere i forbindelse med tidligere ansættelser i fagbevægelsen.

Vidnesbyrd 10

Jeg har selv oplevet flere krænkelser i min tid som ansat i fagbevægelsen. Den voldsomste krænkelse skete på et socialt arrangement for 10 år siden.

Jeg stod sent og diskuterede politik med en af mine mandlige kollegaer.

En anden mandlig kollega, som jeg ikke kendte, brød ind i samtalen.

»Jeg lytter slet ikke til, hvad du siger, jeg ser kun på dine patter«.

Jeg blev vred og sagde voldsomt fra! Hvorefter den første mandlige kollega prøver at ’redde’ situation ved at sige: »Slap helt af, han er bare rigtig fuld, og det er sådan, han forsøger at score. Og det lykkes for ham tre ud af fire gange«.

Jeg konfronterede kollegaen flere år efter og fortalte, hvilken følelse det havde efterladt i mig. Så lille, så meningsløs. Han undskyldte mange gange, hvilke jeg er taknemmelig for i dag. Men den situation burde han ikke have sat mig i!

Vidnesbyrd 11

Jeg har selvfølgelig også oplevet diverse episoder, mænd, der kunne være min far (eller bedstefar), som har insisteret på at have en chance for at få lov til at sove på mit hotelværelse. Men jeg tror faktisk, de oplevelser, der primært har gjort, at jeg ikke længere orkede fagpolitik, var det evige fokus på mit køn.

Mit fagblad, der stort set ikke nævnte mig uden at frame mig som kronprinsesse – det kan lyder positivt, men det fik alle mænd i hele organisationen til at se mig som en konkurrent, der skulle ned med nakken.

Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har fået at vide, at jeg kun var valgt, fordi jeg er kvinde (endda ung kvinde!), og først senere har det slået mig, at svaret på det selvfølgelig er at gøre mændene opmærksom på, at de til gengæld er valgt, fordi de er mænd. Jeg følte det i høj grad som en skam i stedet for at se det som et bevis på min berettigelse.

Et af de mest direkte angreb kom fra formanden for en stor valggruppe til deres valgmøde på delegeretmøde, hvor vedkommende sagde til gruppen, at »vi skal jo ikke vælge denne kandidat, blot fordi hun har et kortere urinrør end de øvrige kandidater«. Flere, der deltog i mødet (jeg gjorde ikke selv, da jeg ikke var medlem af gruppen), kom bagefter og spurgte, hvad pokker jeg mon havde gjort denne kandidat, siden han var så perfid (det eneste svar ville have været: Jeg er kvinde).

Vidnesbyrd 12

Da jeg gik til min nærmeste leder og fortalte, at jeg ville skrive under på dette brev – og hvorfor – mødte hun mig ikke med opbakning, men med en opfordring til, at jeg skulle genoverveje min underskrift, da det kunne have ansættelsesmæssige konsekvenser for mig at skrive under. Jeg er ung, nyansat og i en løs ansættelse. Min leder har høj anciennitet og høj status. I stedet for at bruge sin magt til at bakke mig op brugte hun den til at gøre mig endnu mere udsat, end jeg i forvejen er.