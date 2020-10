Tip om hvidvask vælter ind til myndighederne

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det skorter ikke på tip om mulig hvidvask af penge, finansiering af terror og svindel med coronahjælpepakker.

Hvidvasksekretariatet under Bagmandspolitiet har i tredje kvartal modtaget 52.486 underretninger, oplyser sekretariatet tirsdag i en pressemeddelelse.

Det er knap 15.000 flere underretninger end i samme kvartal sidste år. Knap hver tredje underretning munder ud i en sag, som bliver givet videre til politiet eller andre myndigheder. Det er i første halvår af 2020 blevet til flere end 16.000.

Og den udvikling er et godt tegn, lyder det fra Jørgen Andersen, der er leder af Hvidvasksekretariatet.

»Det er rigtig fint, at vi modtager flere underretninger end tidligere. Det er et tegn på, at de underretningspligtige, som er pålagt den samfundsopgave at holde øje med, om nogen laver hvidvask eller terrorfinansiering, har taget opgaven på sig«, siger han.

De fleste underretninger kommer fra pengeinstitutter, som fatter mistanke til finansielle transaktioner. Men også andre aktører, for eksempel spiludbydere, kunsthandlere, revisorer, ejendomshandlere og auktionshuse står bag underretningerne til sekretariatet.

Fælles for disse virksomheder er, at de ifølge hvidvaskloven har pligt til at give Hvidvasksekretariatet besked i de tilfælde, hvor der er en mistanke om urent økonomisk trav.

»Når man undrer sig over, hvor pengene kommer fra, som er brugt til at købe et hus eller et kunstmaleri, så er man faktisk forpligtet til at underrette os om den undren eller den mistanke, hvis ikke man kan få den afkræftet ved at tale med den pågældende kunde, man har i sin butik«, fortæller Jørgen Andersen.

Sekretariatslederen vurderer, at det stigende antal underretninger bunder i, at de underretningspligtige både er mere opmærksomme, men også bedre gearet til opgaven.

»De har efterhånden fået opsat et rigtig godt værn mod hvidvask og terrorfinansiering. De har fået indført nogle politikker og procedurer, der gør, at de virkelig har kendskab til deres kunder«, lyder det fra Jørgen Andersen.

ritzau