»Jeg føler mig så æreskrænket«: Højtstående frimurer overvejer injuriesag mod stormester

En af de højtstående ledere i Den Danske Frimurerorden, som for nylig er blevet ekskluderet, overvejer nu at anlægge injuriesag mod frimurernes stormester.

Jan Nannestad var ridder og kommandør med ordenens højeste 11. grad og næstkommanderende i provinsiallogen i Odense. Han er vred over, at hans ærlighed er blevet beklikket af stormesteren, Walter Schwartz, over for de cirka 7.500 frimurere i ordenens omkring 90 loger.

»Jeg føler mig så æreskrænket, og jeg vil have oprejsning. Han taler usandt om mig i det brev, som han har skrevet til brødrene i ordenen. Derfor kræver jeg et dementi fra stormesteren, eller også bliver jeg nødsaget til at indlede en injuriesag«, siger Jan Nannestad.