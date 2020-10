Flere unge er afhørt i sag om stenkast, der dræbte kvinde på motorvej

Automatisk oplæsning

Politiet på Fyn er muligvis kommet tættere på at finde den eller de personer, som i august 2016 kastede en betonflise ned fra en vejbro på Fynske Motorvej og var skyld i, at en tysk kvinde blev dræbt.

Ifølge TV2 Fyn har politiet rettet opmærksomhed mod en større gruppe unge i forbindelse med sagen.

Den 30 kilo tunge flise ramte gennem forruden på en bil med et tysk ægtepar og deres barn.

Den 33-årige kvinde i bilen blev dræbt på stedet, mens hendes mand blev invalideret. Parrets søn undgik alvorlige skader.

Nu er politiet i gang med nye afhøringer i sagen.

»Vi har kørt en intensiv efterforskning siden august 2016, og vi er nået dertil, hvor vi har fået oplysninger om en gruppe unge mennesker fra Tarup-området, som kunne være interessante i efterforskningen«, fortæller Jack Liedecke, der er politikommissær ved Fyns Politi, til tv-stationen.

» Vi er i gang med at afhøre dem, og vi er i gang med at tage dna-profiler fra dem, idet vi har dna-spor fra de forskellige gerningssteder, som kunne være interessante«, oplyser han.

Politiet har tidligere sporet betonflisen til at stamme fra et område i Tarup. Desuden har politiet dna-spor fra et andet stenkast fra en vejbro på Fyn.

Dna-sporene matcher flere hærværkssager i Tarup-området.

Ingen er anholdt eller sigtet, og indtil videre er der ifølge tv-stationen kun tale om afhøringer. Personerne er aldersmæssigt i 20’erne.

Jack Liedecke siger til TV2 Fyn, at det endnu er for tidligt at kalde det et gennembrud, men at det er spor, som man undersøger på lige fod med andre spor i det, man kalder for en drabssag.

