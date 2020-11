Kvinfo står til at miste millioner i støtte i 2021

Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til, at Kvinfo, Danmarks videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed, igen skal skæres i støtte.

Konkret lægger regeringen op til, at Kvinfo bevilges 3,7 millioner kroner i 2021, skriver Radio4.

På finansloven for 2020 var Socialdemokratiet med til at hæve støtten til Kvinfo til 5,6 millioner.

Men nu kan støtten altså igen ende på de omkring 3,7 millioner, som videnscenteret fik under VLAK-regeringen, der i 2017 skar i støtten til Kvinfo ved at flytte deres bibliotek til Det Kongelige Bibliotek.

Det mødte voldsom kritik, da Mette Bock som kulturminister i 2017 besluttede at skære millioner af støtte i forbindelse med biblioteksflytningen.

Ifølge Kvinfos direktør Henriette Laursen vil det få store konsekvenser, hvis videnscentret igen ender på, hvad hun over for Radio4 kalder ’Mette Bock-niveau’.

»Det betyder, at vi ikke kan drive et videnscenter om køn med mening. Vi kan ikke bygge noget op, som vi har gjort, for et enkelt år, og så rive det hele ned igen«.

»Sådan kan vi ikke blive ved med at drive virksomhed. Så det er en form for skillevej«, siger hun til Radio4.

Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, siger til Radio4, at »KVINFO laver et vigtigt stykke arbejde«, og at »Socialdemokratiet er klar til at drøfte en styrkelse af ligestillingsområdet og håndteringen af sexisme med de andre partier«.

Det er dog ingen garanti for, at der bliver afsat midler. Eller at de i så fald går til Kvinfo.

Både Enhedslisten, SF og Radikale går til finansforhandlingerne med ønsket om at fastholde driftsniveauet fra 2020 til Kvinfo.

Samtidig har de ønsket at give Kvinfo en strakspulje på 2,5 millioner kroner til at håndtere ’metoo-henvendelser’, oplyser partierne til Radio4.

I regeringens finanslovsforslag er der udover de 3,7 millioner kroner også sat to millioner kroner af til Kvinfos mentornetværk. Men det er ikke penge, som videnscentret kan bruge til driften det kommende år.

Kvinfo har eksisteret siden 1964. Centret er samling for forskning, viden og information om ligestilling.

ritzau