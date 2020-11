Mette Frederiksen går i selvisolation og skal coronatestes

Statsminister Mette Frederiksen (S) er gået i selvisolation og skal testes for coronavirus efter justitsministers positive testsvar. Det oplyser Statsministeriet.

Af Statsministeriets pressemeddelelse fremgår det, at syv ministre - udover justitsminister Nick Hækkerup - går i isolation og testes for coronavirus, efter at Hækkerup er testet positiv for coronavirus.

Der er tale om finansministeren, udenrigsministeren, social- og indenrigsministeren, sundhedsministeren, forsvarsministeren samt kulturministeren og kirkeministeren.

Ritzau