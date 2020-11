Borgmester i minkkommune frygter skolelukninger

En række nordjyske borgmestre holder i øjeblikket vejret, mens de venter på at høre, hvilke nye restriktioner deres kommuner vil blive ramt af.

Onsdag meldte regeringen ud, at samtlige mink i Danmark skal slås ihjel på grund af coronasmitte i mange besætninger. Desuden vil syv kommuner blive underlagt yderligere restriktioner, der skal inddæmme smitten.

Det er endnu uvist, hvilke restriktioner der er tale om.

En af kommunerne er Frederikshavn, og borgmester Birgit Hansen (S) oplever, at udmeldingen har skabt bekymring i kommunen.

Både på grund af aflivningerne, og fordi de nye restriktioner skaber usikkerhed.

»Vi har 49 minkfarme i kommunen, så det er et betydningsfuldt erhverv. Det er jo ikke kun dem, der ejere farmene, som rammes, men også dem, de har ansat«.

»Og så gør vi os selvfølgelig også mange tanker om de nye restriktioner. Om de vil betyde, at skoler skal lukke, og om folk fortsat får mulighed for at passe deres arbejde«, siger borgmesteren.

Kan være bombe under udvikling af vaccine

Birgit Hansen er selv vokset op med forældre, der var minkfarmere. Hun ved derfor, at udmeldingen fra regeringen gør ondt, fordi der for mange er tale om et livsværk, der udryddes.

Baggrunden for aflivningerne og nye restriktioner er, at Statens Serum Institut har konstateret, at en ny type af coronavirus er vandret fra mink til mennesker. 12 nordjyder er indtil videre bekræftet smittet med den nye virustype.

Det kan vise sig at være en bombe under arbejdet med at udvikle en vaccine mod covid-19, fordi vaccinerne muligvis ikke kan stoppe det muterede virus.

Foruden Frederikshavn vil de nye restriktioner omfatte kommunerne Hjørring, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Læsø.

ritzau