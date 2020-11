Ung mand lokkede bejlere i baghold med falsk datingprofil

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De troede, de skulle mødes med en ung kvinde. Men i stedet blev de overfaldet med slag og spark af to maskerede mænd og udsat for røveri.

En række mænd blev lokket i baghold i en sag, som onsdag ved Retten i Aarhus udløste to år og ni måneders fængsel til en 20-årig mand.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev dømt for flere voldelige røverier begået mod mænd, der blev snydt af en falsk datingprofil på hjemmesiden sugardaters.dk.

Den 20-årige udgav sig for at være en ung kvinde og aftalte med ofrene, at de skulle mødes på forskellige p-pladser i Lystrup, Hinnerup og Hadsten.

Politi: Endnu en gerningsmand er på fri fod

Den falske kvinde bad mændene om at medbringe kontanter, hvilket kan siges at være usædvanligt for en date.

Men på sugardaters.dk er det almindeligt, at især kvinder tager på date med mænd mod en form for betaling.

Ud over slag og spar blev ofrene truet med kniv og frarøvet de medbragte kontanter. Den 20-årige begik ifølge politiet overfaldene sammen med en gerningsmand, som politiet endnu ikke er fundet frem til.

Østjyllands Politi kædede hurtigt sagerne sammen og blandt andet via digitale spor lykkedes det efterforskerne at finde frem til den 20-årige.

Han blev anholdt og varetægtsfængslet i marts.

I retssagen i Aarhus nægtede han sig skyldig.

ritzau