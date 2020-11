Skipper: Luk færger fra Nordjylland

Regeringens støtteparti, Enhedslisten, er ikke i tvivl om, at den katastrofale situation med virusmutation i mink får et kritisk efterspil for berørte ministre. Men i første omgang lyder partileder Pernille Skippers opfordring, at regeringen må handle nu og lukke de berørte kommuner i Nordjylland ned.

»Det bekymrer mig, at der er gået nu snart to døgn, hvor man har vidst, at det her findes, og folk tager stadig på arbejde, som om ingenting var hændt, fordi der ikke er blevet handlet fra regeringens side«, siger hun, der mener, at den oplagte konsekvens må være, at borgere i de 7 berørte kommuner afskæres fra eksempelvis at tage på arbejde i nabokommuner.

Tilsvarende bør regeringen lukke færgetrafik fra de berørte kommuner ud af landet til Norge og Sverige, mener hun.

»Når vi har de kommuner, hvor der er smitte, så mener jeg, at man bør starte med at lave restriktioner, så man ikke bevæger sig over kommunegrænser. Og at vi har en nedlukning af den kaliber, vi også så i foråret, hvor man holder sig inde og isolerer sig, til alle er blevet testet«, siger hun og tilføjer:

»Jeg ved godt, at det er hamrende hårdt lige nu at være minkfarmer, jeg ved også godt, at det potentielt set er nogle rigtigt hårde kommende dage for nordjyderne, og det kan jeg sige med sikkerhed, for min familie sidder deroppe... Det er simpelthen nødvendigt. Ikke kun af hensyn til Danmark, men af hensyn til hele den globale sundhedssituation«.

Så hvis man bor i Thisted Kommune og arbejder i Morsø Kommune, skal man så lade være med at tage på arbejde - bør man forhindres i det?

»Jeg mener, at regeringen burde allerede i mandags, da den vidste, at den her muterede virus var opstået, have lavet en hurtig nedlukning i de kommuner, hvor den er fundet, og det betyder selvfølgelig også, at man skal ikke tage på arbejde på tværs af kommunegrænser, og at vi bliver nødt til at lukke for kulturaktiviteter og så videre, så vi kan få inddæmmet, testet alle og sikret, at den muterede virus ikke spreder sig til resten af verden«, svarer hun og tilføjer om færger ud af Danmark fra de berørte kommuner:

»Hvis man skal stoppe, at folk bevæger sig over kommunegrænsen, så gælder det selvfølgelig også færgedriften. Hvis man bærer en muteret virus med sig til Norge, så har vi et kæmpe stort problem«.

Regeringen har varslet yderligere restriktioner for mindst syv nordjyske kommuner. Hvad de præcist består i, er ikke meldt officielt ud endnu, men flere borgmestre siger til Nordjyske, at der blandt andet bliver tale om, at borgere i kommunerne så vidt muligt skal holde sig indenfor kommunegrænsen.

Der er tale om kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Læsø.

Af dem kan man fra Frederikshavn sejle til og fra Gøteborg og Oslo i henholdsvis Sverige og Norge.

Også Hirtshals har internationale færgeruter til flere norske byer, men Hirtshals Kommune er foreløbig ikke blandt de nordjyske kommuner, der ventes at blive pålagt yderligere restriktioner.

Som nævnt varsler Pernille Skipper også et efterspil for regeringen:

»Jeg vil nødigt bruge tid på en bagudskuende proces nu, men der er ikke nogen tvivl om, at vi skal have kigget forløbet igennem, og man skal ikke skimme meget ned over datoerne for at kunne se, at der er altså en hel del tid, hvor der er nogen, der burde have handlet, som ikke har gjort det«, lyder det.

Venstre bakker op om regeringen

Fra Venstre har både fødevare- og landbrugsordfører Erling Bonnesen samt samt tidligere næstformand Kristian Jensen rettet kraftige ord mod regeringen efter beslutningen onsdag om at slå samtlige mink i hjel.

»Regeringen har lige besluttet at nedlægge et helt erhverv og smadre talløse familiers arbejde gennem generationer!«, lød det onsdag på Facebook fra Jensen, der understregede, at Venstre ikke har været inddraget i beslutningen

Finansordfører Troels Lund Poulsen slår dog fast, at Venstre bakker op om beslutningen.

»Vi er jo enige med regeringen i, at når man får en anbefaling fra sundhedsmyndighederne af den karakter, man har fået, så bliver man jo nødt til selvfølgelig at følge en ansvarlig linje. Og der er ikke nogen tvivl om, at menneskers sundhed er det vigtigste«, siger han og fortsætter: