Interne dokumenter afslører: Massive problemer med manglende test af minkarbejdere skadede afgørende coronaindsats i Nordjylland

Mens en ny variant af coronavirus de seneste måneder har spredt sig fra mink til mennesker i Nordjylland, har en stribe danske myndigheder forgæves forsøgt at få styr på testsituationen blandt ansatte på udsatte minkfarme i Nordjylland. Men problemet blev aldrig løst, og i stedet bredte coronasmitten sig fra mink til mennesker.

Det viser en lang række interne mails sendt til og fra Statens Serum Institut samt mødereferater fra Den Lokale Beredskabsstab i Nordjylland, som Politiken og Nordtinget.dk (digitalt medie, der fokuserer på Nordjylland, red.) har fået aktindsigt i.

Dokumenterne viser, hvordan en lang række myndigheder løbende har advaret om, at alt for få ansatte blev testet, hvilket har gjort det svært at bryde smittekæden og få et overblik over, hvor mange der var smittet efter kontakt med mink.