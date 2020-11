Kilometer efter kilometer blev lastbil ved med at tabe døde mink på motorvejen

Et stort antal døde mink endte lørdag aften på asfalten på motorvej E45.

På Twitter skrev Nordjyllands Politi, at et ’større antal mink’ var røget af en lastbil på en næsten 50 kilometer lang strækning fra Haverslev til Randers.

Klokken et natten til søndag var oprydningen overstået på den del af motorvejen, der hører til Nordjyllands Politi. Der blev i alt fundet 18 døde mink, oplyste vagtchef Mads Hessellund.

Hos Østjyllands Politi blev oprydningen færdiggjort natten til søndag omkring klokken tre, og også her blev der fundet nogle mink i løbet af natten. Vagtchef Bo Christensen kan tidligt søndag morgen ikke oplyse det præcise tal.

Minkene røg af lastbilen i det sydgående spor. Politiet opfordrede bilister til at køre forsigtigt og sætte farten ned.

Nordjyllands Politi skrev på Twitter, at lastbilen efterfølgende var blevet lokaliseret i Randers, og at chaufføren ville blive sigtet for ikke at have sikret læsset ordentligt.

Til Ekstra Bladet fortalte vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen, at politiet blev gjort opmærksom på de døde mink på motorvejen lidt før klokken syv lørdag aften.

Motorvej E45 blev på grund af de tabte mink spærret i sydgående retning mellem afkørslen ved Haverslev og Hobro N en overgang, så der kunne blive ryddet op, oplyser Vejdirektoratet.

ritzau