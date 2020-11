Pressede minkavlere får tilbud om krisehjælp

Det store slag mod minkbranchen kan give følger for det psykiske helbred hos flere.

Derfor opruster sundhedsvæsenet med et såkaldt psykosocialt beredskab, oplyser Per Sabro Nielsen, der er lægefaglig direktør i Region Midtjylland, på et pressemøde søndag.

Fra tirsdag kan man få hjælp hos psykiatrien i Region Midtjylland, og der oprettes et særligt telefonnummer, man kan ringe til.

Direktøren nævner, at mange mennesker i disse dage oplever et stort pres.

På pressemødet konstaterer politidirektør Helle Kyndesen fra Midt- og Vestjyllands Politi, at regeringens beslutning om at aflive samtlige mink i landet indebærer, at tæppet rives væk under mange menneskers livsværk.

»Jeg vil gerne sige rigtig stor tak til alle jer, der overholder regler og anbefalinger, og som hver især bidrager til, at smitten ikke breder sig«, siger politidirektøren.

For tiden er politiet i kontakt med mange minkavlere om praktiske forhold. Alene lørdag indgik Midt- og Vestjyllands Politi aftale med 93 minkavlere, oplyser chefpolitiinspektør Claus Hilborg.

»Der er mange minkfarmere, der har det rigtig, rigtig skidt. Nogle har været ramt af apati«, siger han.

En »kæmpe logistisk opgave«

I Fødevarestyrelsen roser man minkavlerne for samarbejdet.

»Det er et fantastisk arbejde, der foregår ude omkring. Det er imponerende at se, at de tager et ansvar og sætter folkesundheden i højsædet«, siger Karsten Aagaard, der er dyrlæge og sektionsleder i Fødevarestyrelsen.

Der er tale om en »kæmpe logistisk opgave«, lyder det fra dyrlægen.

En stor del af de aflivede dyr skal begraves i store huller på militære områder i Holstebro og Karup. Dette er en nødløsning, understreger han.

På et spørgsmål fra pressen forsikrer dyrlægen i øvrigt, at der ikke skulle være fare for grundvandet på grund af nedgravningen af de døde dyr.

ritzau