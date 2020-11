Soldater hjalp politiet i stor aktion om hash og våben

Automatisk oplæsning

I en større sag om hash og våben har specialister fra Ingeniørregimentet hjulpet politiet under ransagninger i Kalundborg-området.

Det oplyser politiafdelingen Særlig Efterforskning Vest søndag i en pressemeddelelse.

Tre personer fra Nordvestsjælland samt en udenlandsk statsborger blev anholdt under aktionen, der fandt sted lørdag eftermiddag. Her blev der ud over hash og hård narko fundet pistoler, en revolver samt rifler.

Det er Forsvarets Advanced Search Team, der har bistået politiet, oplyser chefen for Særlig Efterforskning Vest, politiinspektør Carit Andersen.

»Jeg er meget tilfreds med lørdagens aktion, som er et resultat af længere tids målrettet efterforskning«, siger han i pressemeddelelsen.

Carit Andersen ønsker ikke at gå i detaljer med, hvad soldaterne kunne, som politiets egne folk ikke er i stand til.

»Den taktiske og den operationelle side af sagen kan jeg ikke fortælle om«, siger han til Ritzau.

Enheden er, som navnet også antyder, uddannet i og udrustet til at søge efter skjulte genstande i bygninger, fartøjer og i terrænet, har Forsvaret tidligere oplyst.

Også tidligere er det sket, at Forsvarets specialister har assisteret politiet. Det skete i forbindelse med eftersøgning af en kniv i sagen om drabet på Louise Borgilt i Herlev ved København.

Mener indsmuglingen er sket over en længere periode

I den aktuelle sag sigtes tre mænd i alderen fra 46 til 20 år for 200 kilo hash, mens en kvinde på 36 år er blevet sigtet for 74 kilo hash.

Det oplyser anklager Jhin Lee efter et grundlovsforhør søndag i Retten i Aarhus, hvor en dommer har varetægtsfængslet de fire frem til 4. december.

Politiet mener, at indsmuglingen er sket over en længere periode. Salget skal være sket til personer flere steder i landet, hedder det.

En af de nu fængslede mænd sigtes for besiddelse af en riffel, en pistol og en revolver, mens to andre mænd sigtes for en riffel, oplyser anklageren.

Kvinden har besluttet at kære kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

ritzau