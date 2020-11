Mogens Jensen dropper tanken om at lade avlsmink overleve

Fødevareministerens tanker om at bevare en mindre bestand af avlsmink overlevede kun kort tid, skriver Jyllands-Posten. I følge Mogens Jensen er ideen nu lukket.

»Jeg konstaterer nu, at minkavlerne selv siger, at det er urealistisk. Og det har regeringen selvfølgelig taget til sig«, siger Mogens Jensen i følge avisen.

Onsdag skabte fødevareministeren stor forvirring, da han i et interview til TV Midtvest luftede ideen om at undtage et antal avlsmink fra at blive slået ihjel – stik imod regeringens tidligere beslutning om at udrydde hele den danske bestand af mink.

Ideen vakte vrede og frustration blandt minkavlere, som landet over er i fuld gang med at nedslagte deres mink.

Minkavler Jens Jørgen Madsen, der også driver Hedensted–Gruppen A/S, som leverer udstyr til minkfarme siger til fyens.dk, at forslaget er et udtryk for myndighedernes fortsatte slingrekurs i minksagen.

Derudover er det for sent at foreslå det, da mange avlsdyr allerede er slået ihjel, siger han til avisen.

Regeringen meddelte i sidste uge at alle mink - også avlsdyrene - skulle slås ihjel, fordi sundhedsmyndighederne vurderer, at minkene udgør en fare for folkesundheden.

I weekenden kom det frem, at regeringen ikke har lovhjemmel til at beordre hele bestanden ihjel.