Pelshuset Kopenhagen Fur lukker efter masseaflivning af mink

Pelshuset Kopenhagen Fur lukker, oplyser virksomhedens direktør, Jesper Lauge Christensen, i TV 2-programmet Business Class, skriver TV2.

I en pressemeddelelse oplyser Kopenhagen Fur videre, at pelshuset vil foretage en kontrolleret nedlukning over en periode på to til tre år.

Virksomheden, der især producerer pels af mink, har valgt at lukke, fordi regeringen har besluttet at slå alle mink i Danmark ned for at komme smitten med covid-19 til livs.

Kopenhagen Fur, der blev stiftet i 1930, har 300 ansatte og er ejet af medlemmer af Dansk Pelsdyravlerforening. Det er verdens største auktionshus for pels.

Covid-19 begyndte allerede at sprede sig blandt danske minkbesætninger i juni, men det var i sidste uge, at regeringen på et pressemøde om onsdagen oplyste, at alle landets mink skulle slås ned.

Det skyldtes, at den særlige minkvariant af smitten cluster 5 havde spredt sig til mennesker.

Op mod 15 millioner mink er aflivet

Dermed er op mod 15 millioner mink ved at blive aflivet.

FAKTA: Minkbranchens magtfulde fællesskab Læs her mere om, hvad Kopenhagen Fur er: * Kopenhagen Fur blev stiftet i 1930 og er verdens største auktionshus for pels og et andelsselskab for danske minkavlere. * I 2018/2019 blev 24,8 millioner minkskind solgt gennem Kopenhagen Fur. 12,8 millioner minkskind blev produceret i Danmark. * I samme periode omsatte Kopenhagen Furs auktioner for 5,2 milliarder kroner. * Branchen boomede i 2013, hvor Kopenhagen Fur auktionerede skind for 13,3 milliarder kroner. * Kopenhagen Fur har omkring 300 ansatte. Kilder: Kopenhagen Fur, Finans.dk. Vis mere

På pressemødet fremgik det også, at regeringen som følge af masseaflivningen anerkender, at det er tale om en i hvert fald foreløbig nedlukning af minkerhvervet de kommende år.

I øjeblikket forhandler fødevareminister Mogens Jensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) med Folketingets partier om en kompensation til de mange minkavlere.

Det har de gjort siden mandag, og forhandlingerne fortsætter torsdag aften.

Anser erhvervet som dødt

Tage Pedersen, der er formand for Danske Minkavlere, har allerede slået fast, at han nu anser minkerhvervet som dødt i Danmark.

Han vurderer, at lukningen af minkbranchen vil koste samfundet et tocifret milliardbeløb. Dels i kompensationer og dels i manglende eksportindtægter de kommende år.

Seniorrådgiver Henning Otte Hansen hos Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet siger torsdag, at det vil tage en årrække at komme tilbage for minkbranchen, hvis det skulle blive aktuelt.

»Det vil tage op til ti år at komme i nærheden af noget, der ligner det nuværende niveau«.

»Det vil kræve investeringer og stor tålmodighed, fordi der vil være en årrække, hvor man ikke kan producere og sælge skind«, siger han.

ritzau