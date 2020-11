Ung mand sigtes for at planlægge terror i Danmark

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 20-årig mand sigtes for at have planlagt et terrorangreb mod et ukendt mål i Danmark. Han fremstilles lørdag i grundlovsforhør in absentia - uden selv at være til stede - i Dommervagten i København.

Det skriver Ekstra Bladet. Han sigtes desuden for dødstrusler.

Angiveligt har manden i den forgange uge fremsat trusler mod ukendte personer på butikskæden 7-Elevens kundeportal på internettet.

»Jeg overvejer at dræbe jer - siger ikke hvornår. I fortryder alt, hvad I har gjort imod mig. I skal dø, når det er tid, skrev han ifølge sigtelsen.

I den forbindelse forklarede han ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at han var i besiddelse af en pistol, et AK47-gevær og en shotgun.

Den 20-årige mand er sigtet efter straffelovens paragraf 114 stk. 3, som omhandler trusler om terrorhandlinger.

Grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre.

ritzau