Mølbak: Regeringen ønskede en alternativ strategi ud fra en præmis om, at minkerhvervet skulle bevares

Da regeringen i juli stoppede aflivningen af syge mink, skete det efter en samlet anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men anbefalingen blev skrevet ud fra en politisk dikteret præmis fra regeringen om, at myndighederne skulle sikre minkerhvervets fortsatte overlevelse. Det var en bunden opgave, som prægede det centrale beslutningsgrundlag, der lå bag den kontroversielle beslutning i juli.

Det siger direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak.

»Man ønskede at se på en alternativ strategi ud fra en præmis om, at erhvervet skulle bevares. Det var en opgave, vi fik, og det skitserede vi så en løsning til, som viste sig ikke at kunne holde«, lød det mandag fra Kåre Mølbak under en høring på Christiansborg.

På et spørgsmål fra de radikales Stinus Lindgren, om man skulle have aflivet mink tidligere, svarer Mølbak:

»Det skulle vi jo nok, når vi nu er blevet så kloge, som vi er«, lød det fra Kåre Mølbak, der under høringen fortalte, at beslutningen blev taget for at beskytte og bevare de mange minkavlers erhverv.

I beslutningsgrundlaget fra juli, som Politiken er i besiddelse af, står der, at de mange smittede mink ikke alligevel skal aflives, fordi de ikke udgjorde en smittefare: »Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, SSI og Fødevarestyrelsen vurderer, at mink under de ovenfor beskrevne forudsætninger – gennemførte og fremadrettede – med den nuværende viden forventeligt ikke vil udgøre et væsentligt smittebidrag til pandemien med covid-19«.

Det viste sig ikke at være rigtigt.

»Dybt bekymrende«

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, kalder håndteringen af de danske mink for »dybt bekymrende«.

»Hvis det viser sig at være rigtigt, at regeringen har tilsidesat befolkningens sundhed i et forsøg på at bevare den danske minkbestand, er det selvfølgelig dybt bekymrende«, siger han.

»Vi har allerede nu bedt fødevareministeren om en redegørelse af hele forløbet, og når vi har fået den, må vi gøre boet op«, siger Peder Hvelplund, som ikke vil kommentere yderligere på, hvilke konsekvenser det kan få.

I august og september spredte virussen sig så som en steppebrand blandt danske mink. Dengang advarede Statens Serum Institut mod, at de mange smittede mink kunne have alvorlige konsekvenser.

Men først i oktober besluttede regeringen, at alle smittede minkbesætninger og besætninger i en radius af 7,8 kilometer herfra skulle aflives.

Det har ikke være muligt at få en kommentar fra fødevareminister Mogens Jensen. Både han og sundhedsminister Magnus Heunicke deltog i høringen, men ingen af dem kommenterede Mølbaks udmelding.

Ifølge kritikere på Christiansborg er oplysningen endnu et eksempel på, at regeringen ikke har taget situationen alvorligt fra begyndelsen.

Politiken har tidligere kunne beskrive, hvordan Kåre Mølbak i en mail til kollegaer på SSI og Københavns Universitet på baggrund af bekymring for spredningen af corona rådede til, »at personer der (helt generelt) kommer i minkfarme eller deler bolig med personer, der bor i minkfarme, begrænser deres sociale netværk«.

Anbefalingen blev aldrig fulgt op, og under to måneder senere lukkede statsminister Mette Frederiksen (S) Nordjylland ned.