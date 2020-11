Stor kokain-sag: Gps fangede motorbåd tæt på fragtskib

Automatisk oplæsning

To mænd anklages for at have samlet 100 kilo kokain op i Langelandsbælt. Kokainen var kastet fra et fragtskib.

Da to mænd i februar sejlede ud i en motorbåd fra Spodsbjerg Havn på Langeland, kunne politiet følge med i deres rute.

For politiet have placeret en gps på båden, der sejlede ud 15. februar om morgenen, og lidt senere ud for Langeland befandt sig tæt på fragtskibet ”Duncan Island”.

Sammenfaldet mellem fragtskibet og båden er interessant, for ifølge politiet kastede en mand fra skibet 100 kilo kokain, der var pakket i fire vandtætte sække, i vandet. Og sækkene, der indeholdt tasker med ”kokain-klodser” på lidt over et kilo hver, blev samlet op af de to mænd i motorbåden.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden, som har tiltalt en lettisk mand og en russisk mand for sammen med en lettisk elektriker fra fragtskibet og en fjerde mand at have indsmuglet de 100 kilo kokain.

Retssagen fortsætter fredag i Retten i Svendborg, og her viser anklager Emilie Klausen på et kort, hvordan fragtskibet, fulgte en lige rute gennem Langelandsbæltet, mens den mindre motorbåd sejlede tæt på og sejlede der, hvor fragtskibet netop har passeret.

Selv har den ene – en 50-årig mand – forklaret, at han var ude at fiske og afprøve motorbåden, som han havde købt. Politiet kan da også bekræfte, at manden havde både fiskegrej og fisketegn i båden.

Ifølge anklageren samlede de to mænd dog de fire kokain-sække op og sejler ind til Langeland ved Stengade Strandvej i Tranekær.

Her mødtes de angiveligt med den fjerde tiltalte og pakkede kokainen i en Hyandai. Men her stoppede smuglingen, da politiet anholdt de tre. Senere blev elektrikeren på skibet anholdt.

Det var efter et tip fra de svenske toldmyndigheder om, at 200 kilo kokain ville blive smidt i havet, at politiet kom på sporet af sagen.

Alle fire tiltalte mænd nægter sig skyldige i at have været med til at indsmugle de 100 kilo kokain.





