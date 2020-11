Højesteret stadfæster dom i strid om brugen af navnet Ørsted

Energigiganten Ørsted kan beholde sit navn uden at komme i klammeri med loven. Det slår Højesteret fast, og dermed har syv efterkommere af den verdensberømte fysiker H.C. Ørsted og dennes bror tabt navnestriden med milliardselskabet Ørsted – det tidligere Dong.

Hverken med navneloven, varemærkeloven, selskabsloven eller internetdomæneloven i hånden kan familien forhindre, at Ørsted-navnet kan bruges. Samme resultat var Sø- og Handelsretten nået frem til i maj. Med Højesterets afgørelse mandag er der dermed sat punktum i sagen.

Striden begyndte i 2017, da Dong skiftede navn til Ørsted. Det skete som en hyldest til den danske videnskabsmand, der i 1820 påviste en sammenhæng mellem magnetisme og elektricitet – elektromagnetismen. Samtidig skulle navnet repræsentere selskabets ændrede kurs fra sort til grøn energi. Dong var oprindelig en forkortelse for Dansk Olie og Naturgas.

Men slægtninge til Hans Christian Ørsted var ikke begejstrede for navneskiftet. Tværtimod har de kaldt det både »smagløst« og »grænseoverskridende«.

Derfor gik de rettens vej for at få elselskabet til at opgive navnet igen. For dem handlede det om principper, stolthed og følelser. Men den slags opvejer ikke jura.

Et medhold i Højesteret glæder ikke overraskende Henrik Poulsen, der er administrerende direktør i Ørsted.

»Vi er meget tilfredse med, at Højesteret i sin dom giver os medhold i, at vi har ret til at bruge navnet Ørsted, og at denne sag nu er afsluttet«, udtaler han i en pressemeddelelse.

Opdateres ...

ritzau