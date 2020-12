To døde i frontal kollision, da spøgelsesbilist kørte ud på motorvej

Hver uge sender hundredtusinder af danske familier deres børn og unge ned i den lokale idrætsforening. Forældrene stoler på, at sportsklubberne tager ansvaret og passer på dem. Og sørger for, at de ikke kan møde en dømt sexkrænker i klubben. Men en historie, Politiken bringer i dag, viser, at det ikke altid er tilfældet. Sportsjournalist Jeppe Laursen Brock har været med til at skrive den, og han er gæst i dag.