Smitteudbrud i fængsel skaber overarbejde for betjente

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Storstrøm Fængsel, som ligger på Falster og betegnes som et af landets mest sikre fængsler, er igen blevet ramt af coronavirus.

Det skriver Radio4.

Tre medarbejdere har fået covid-19, og i alt er 16 blevet sendt hjem. 48 indsatte er blevet sendt i isolation.

»Det betyder for medarbejderne, at de resterende ikke bare skal løbe stærkt, for det gjorde de i forvejen - men nu skal der virkelig være turbo på dem. Det betyder, at de stort set skal være på arbejde hele tiden«, siger tillidsmand Mads Holgersen til Radio4.

Mads Holgersen mener, at Kriminalforsorgens retningslinjer er mangelfulde. Han undrer sig blandt andet over, at der ikke er krav om at bruge mundbind, medmindre der bliver konstateret smitte i fængslet.

»Beredskabsplanen omhandler rigtig meget, hvad man gør, når der er konstateret smitte. Men den handler ikke så meget om, hvad man gør for at forhindre smitte«, siger han.

Kriminalforsorgen vil nu se nærmere på, om de retningslinjer, der er gældende lige nu, skal revurderes.

Det siger Lars Rau Brysting, der er chef for koncernsikkerhed hos Kriminalforsorgen.

»Det er stort fokusområde for os at sørge for vores ansatte, og der er ikke noget, jeg hellere vil, end at holde corona ude af vores fængsler«, siger han til Radio4.

Hvad gør vi, hvis 30-50 betjente bliver hjemsendt

Han fortæller, at beslutningen, om at de ansatte i fængslerne ikke skal bruge mundbind, er truffet på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

»Vi har dialog med sundhedsmyndigheder om brugen af mundbind i fængsler og arrester, og de anbefaler det ikke«, siger han.

Han vil ikke udelukke, at der kommer til at være øget brug af mundbind i fængslerne fremover.

Også i Helsingør Arrest kunne man i sidste uge konstatere smitte med coronavirus. Da måtte man isolere 69 fanger og hjemsende alle ansatte.

Bo Yde Sørensen, der er formand for Fængselsforbundet, understreger over for Radio4 vigtigheden af, at man undgår udbrud af coronasmitte i fængslerne.

»Det er ekstremt vigtigt, at Kriminalforsorgen tager ansvaret på sig, og at man også får ansvaret til at løbe ned igennem ledelseslaget, så man ude lokalt har forstået, at det her er alvor«.

»For hvad gør vi, hvis 30-50 fængselsbetjente bliver hjemsendt? Hvordan skal vi så drive Kriminalforsorgen?, siger han.

ritzau