22-årig idømmes forvaring for dobbeltdrab

Natten mellem 17. og 18. december sidste år blev en mand og en kvinde dræbt i et blodigt knivstikkeri i Maniitsoq i Vestgrønland. Torsdag er en 22-årig mand idømt forvaring for drabene, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Den 22-årige overfaldt en 55-årig mand, og han var derfor også tiltalt for vold. Men ud på natten gik det for alvor galt, da voldsofferet blev stukket mindst 39 gange på kroppen med forskellige knive, og en 51-årig kvinde fik mindst 70 knivstik. De blev desuden begge udsat for vold mod hovedet.

Sagen blev i denne uge behandlet ved Qeqqata Kredsret. Her krævede anklagemyndigheden på grund af sagens grovhed og en retspsykiatrisk erklæring den tiltalte idømt forvaring.

»Der var tale om to meget brutale drab, og derfor var min påstand for kredsretten, at den tiltalte skulle idømmes lovens strengeste foranstaltning, nemlig forvaring«, udtaler politiassistent Peter Skibye-Lotz, der førte sagen for anklagemyndigheden.

Manden blev i januar 2020 af Grønlands Landsret idømt 60 dages anstaltsanbringelse for vold mod en gravid kvinde, og det indgik i kredsrettens bedømmelse af sagen.

Den 22-årige tiltalte og hans forsvarer valgte efter domsafsigelsen at anke kredsrettens dom til Grønlands Landsret for at få en mildere dom. Landsretten skal altså ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet.

