Aftale sikrer 888 millioner til mangfoldighed i naturen

Skønsmæssigt yderligere 13 naturnationalparker er en del af den politiske aftale, som regeringen fredag har indgået med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Aftalen sikrer samlet 888 millioner kroner i 2021-2024, som skal bruges til at forbedre biodiversiteten i Danmark, meddeler Miljø- og Fødevareministeriet på sin hjemmeside.

»Det har længe været et ønske for regeringen – og ikke mindst for mange danskere – at naturen skulle have en hjælpende hånd«, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse.

»Derfor er jeg glad for, at vi som en del af forhandlingerne om en grøn genstart er blevet enige om nye danske nationalparker og store områder med urørt skov«, siger han.

Fakta Flere naturnationalparker og mere urørt skov på vej Etablering af skønsmæssigt yderligere 13 naturnationalparker er en del af aftale om natur- og biodiversitet. Regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet har fredag præsenteret en natur- og biodiversitetspakke. Her er hovedpunkterne i aftalen: Den sikrer samlet 888 millioner kroner i 2021-2024. Pengene skal bruges på mere urørt skov, etablering af nye naturnationalparker og lave en strategi for forvaltning af truede arter. Det vil være muligt at nå et samlet areal på knap 75.000 hektar urørt skov og etablering af skønsmæssigt 13 nye naturnationalparker, så der samlet set vil være op til 15 naturnationalparker i Danmark. Det er endnu uvist, hvor de nye nationalpakker skal etableres. Der etableres et biodiversitetsråd. Der afsættes fire millioner kroner årligt i 2021-2024. Der igangsættes en gennemgang af den eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet. Der afsættes ti millioner kroner til forbedring af havmiljøet. Rammen prioriteres til indsatser i Øresund som eksempelvis genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber mv. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet/Ritzau Vis mere

De 888 millioner kroner skal være med til at sikre, at Danmark kan komme op på samlet at have omkring 75.000 hektar urørt skov og 15 naturnationalparker.

»Lige nu skaber vi øer i hele Danmark, hvor unikke dyr og planter kan overleve og trives«.

»Senere kan de sprede sig. På den måde kan vi give vores rige danske natur videre til fremtidige generationer«, siger miljøordfører Zenia Stanpe (R).

Aftalen er en del af finansloven for næste år.

Vil etablere vagthunde for naturen

Hvordan alle pengene skal udmøntes, er endnu ikke aftalt, men nogle af elementerne er faldet på plads.

Partierne vil etablere et biodiversitetsråd, hvilket der er afsat fire millioner kroner til årligt fra næste år til og med 2024.

Det glæder miljøordfører Mai Villadsen (EL).

»Det skal være naturens vagthund og sikre, at naturen bliver prioriteret på Christiansborg i fremtiden«, siger hun.

Aftalepartierne afsætter desuden ti millioner kroner til at forbedre havmiljøet, primært med indsatser i Øresund med for eksempel at genetablere stenrev og opsamle tabte fiskeredskaber.

Herudover har aftalepartierne aftalt at få lavet en gennemgang af den nuværende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet, blandt andet for at drøfte den langsigtede udvikling på området.

»Næste skridt bliver en grundig lovgennemgang på naturområdet, så vi forhåbentligt kan få en lov til naturen med klimaloven som forbillede«, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

ritzau