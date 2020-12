Kilder til Politiken: 775.000 grønne biler skal betales af højere afgifter og vejskat

Regeringen nærmer sig en aftale om fremtiden for landets bilpark.

Ifølge et aftaleudkast, som regeringen, Radikale, SF og Enhedslisten har nikket til, vil man frem mod 2030 sikre i omegnen af 775.000 el- og hybrid biler. Tallet dækker over både personbiler og varevogne.

Det ligger et stykke fra den ene million elbiler, som regeringens støttepartier har krævet. Til gengæld skaffer aftalen en CO 2 -besparelse på 2,1 mio tons. i 2030, hvilket er cirka dobbelt så meget, som regeringen lagde op til.

Det lykkes ikke for regeringen at lave en bred aftale med Venstre og Konservative, som meldes ude af flere af de partier, som i eftermiddag afslutter de sidste forhandlinger.

Ifølge aftaleudkastet, som Politiken er bekendt med, skal der pilles ved flere afgifter.

Først og fremmest aflyses de kommende afgiftstigninger på elbiler, som skulle træde i kraft 1. januer. Det gælder dog ikke de dyreste elbiler fra producenter som Tesla og Porche, der stadig står til at få hævet registreringsafgiften med mellem 40.000 og 250.000 kr.

Vejafgift og CO 2 -tillæg

For at få færre til at købe benzin og dieselbiler vil aftalepartierne hæve både registreringsafgift og ejerafgiften for disse. Derudover skal der laves et CO 2 -tillæg som en del af registreringsafgiften, der er målrettet biler, der udleder meget CO 2 . Afgiftsstigningerne vil også ramme nuværende ejere af benzin- og dieselbiler. Præcis hvor stor ekstraregningen bliver afhænger af, hvilken bil man har.

Et nybrud i aftalen er en kilometerbaseret lastbilafgift. Afgiften forventes indført i 2025 som en såkaldt vignetordning – et særligt klistermærke i lastbilernes forrude. Det skal give erhvervet tid til at omstille sig. Lastbilafgiften betragtes som et muligt første skridt på vejen mod reel roadpricing i Danmark.

Blandt de mindre elementer ligger et nyt fradrag på omtrent 20.000 kr. for delebiler.

Der er pressemøde om aftalen klokken 16.