Lillebæltsbroen spærres mod Fyn efter alvorlig ulykke

Anders Fomsgaard er en af Europas førende viruseksperter og har set den ene virus efter den anden springe fra dyr til menneske – og udvikle sig til farlige epidemier. I det her afsnit stiller han spørgsmålet: Er Covid-19 vores egen skyld? Fordi vi er for tæt på vilde dyr? Og fordi vi bor i store byer, for mange sammen – og alt for tæt?