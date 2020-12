»Hvis det var blevet kendt, hvor stærke interesser SeaEscape havde i skibet, var der blevet ballade«

Allerede tre måneder efter den uopklarede mordbrand på Scandinavian Star fik politiet besked om, at den danske forretningsmand Henrik Johansen samarbejdede med det amerikanske selskab SeaEscape om kontrollen med skibet efter branden. Det viser et hidtil ukendt advokatbrev og dagbogsnotater. Oplysningerne styrker overlevende og pårørendes mistanke om, at Henrik Johansen kunne have været stråmand for det amerikanske selskab.