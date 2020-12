Mette Frederiksen: »Vi er et meget alvorligt sted. Smitten er for høj, og udviklingen er bekymrende«

Smitten går den forkerte vej, og det har den gjort for længe.

Derfor skal restauranter, barer, biografer og teatre og andre kulturinstitutioner lukke i i alt 38 kommuner fra onsdag. Det sker som et led i at få coronasmitten under kontrol.

Det har statsminister, Mette Frederiksen (S), netop bekendtgjort på et pressemøde.

»Vi er et meget alvorligt sted. Smitten er for høj, og udviklingen er bekymrende«, slår statsministeren fast.

»Vi skal sætte ind, så vi får kontrol med smitten og dermed med pandemien«, siger hun.

Regeringen vil sende skolebørn fra 5. klasse og opefter hjem og lukke for svømmehaller og fitnesscentre i de 38 kommuner.

Folkeskoleeleverne bliver sendt hjem fra onsdag den 9. december, og de ældste elever sendes hjem til hjemmeundervisning. Det samme gælder ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Restriktionerne varer indtil videre frem til 3. januar.

Statsministeren opfordrede danskerne til at følge de nye restriktioner – også for at sikre julen.

»Jeg vil bede jer om at gøre en ekstra indsats. Ved at blive hjemme frem for at gå ud, er du med til at bryde smittekæderne. Du er med til at sikre, at folk kan holde jul«.

»Vi klarede foråret, sommeren og efteråret, og jeg er sikker på, at vi også kommer til at klare vinteren«, siger Mette Frederiksen.

Der bliver ikke indført et forbud mod transport på tværs af kommuner, som ellers har været på tale, og som det var tilfældet i Nordjylland for nylig. Søren Brostrøm understreger dog på pressemødet, at hvis man rejser fra en af de 38 ramte kommuner, så tager man sine restriktionerne med sig. Det vil sige, at man ikke går i biograf eller fitnesscenter i en anden kommune, der ikke har restriktioner.

Forbuddet mod at forsamles maksimalt 10 personer forlænges til 28. februar.

Uger med stigende smitte

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger på pressemødet, at vi i Danmark senest har oplevet en ekspotentiel stigning i smitten.

»Vi risikerer at overgå smitten fra foråret«, siger ministeren og understreger, at myndighederne forventer at runde 400 indlagte i den kommende uge – et godt stykke over, hvad der har været normalen under den danske coronapandemi.

Nedlukningen minder om den landsdækkende nedlukning, som Mette Frederiksen satte i værk i marts.

Forskellene er, at de mindste klasser får lov til at fortsætte med at gå i skole, ligesom daginstitutioner og de liberale erhverv, som frisører, får lov til at forblive åbne, og at størstedelen af restriktionerne kun kommer til at træde i kraft i de 38 kommuner, hvorfor færre danskeres hverdag bliver påvirket.

Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, siger dog på pressemødet, at myndighederne opfordrer til, at alle følger retningslinjerne, også uden for de 38 kommuner.

FAKTA Restriktioner i 38 kommuner Albertslund

Allerød

Ballerup

Brøndby

Dragør

Egedal

Faxe

Fredensborg

Frederiksberg

Frederikssund

F uresø

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Greve

Gribskov

Halsnæs

Helsingør

Herlev

Hillerød

Hvidovre

Høje-Taastrup

Hørsholm

Ishøj

København

Køge

Lejre

Lyngby-Tårbæk

Odense

Roskilde

Rudersdal

Rødovre

Slagelse

Solrød

Tårnby

Vallensbæk

Vordingborg

Aarhus

De nye initiativer, der bliver iværksat, bliver præsenteret på en dag, hvor en række restriktioner træder i kraft på landsplan, herunder ensretning i større butikker, men regeringen vurderer altså, at det med den nuværende smitte er nødvendigt allerede nu at sætte yderlige ind.

De nye restriktioner kommer da også efter en periode med stigende smitte.

Den seneste uge er mellem 1.600 og 1.800 personer dagligt konstateret smittet med coronavirus, og de seneste 24 timer er over 2.000 konstateret smittet. Samtidig er antallet af indlagte steget fra et stabilt niveau omkring 100-150 til i første halvdel af november at stige til 250, og over de seneste dage at nå op omkring 300. Det er fortsat et stykke fra foråret, hvor 535 var indlagt, da det var værst, men til gengæld er samfundet mere åbent i dag end dengang.

Dertil er positivprocenten, der dækker over, hvor mange af de testede danskere som er smittet med coronavirus, steget kraftigt siden september. Tidligere lå den markant under 2, men gennem den seneste uge har den ligget omkring 2, og senest er den steget til godt over 2.

Reagerer I for sent?

Journalisterne spørger efter pressemødet, om restriktionerne ikke kommer en postgang for sent, hvis hensigten, som statsministeren udtrykker, er at gøre julen mere sikker.

Statsministeren peger til at svare på det spørgsmål på sin nyudnævnte direktør for Statens Serum Institut, Henrik Ullum og sin sundhedsminister.

»Vi baserer vores beslutning på de aktuelle tal, men også på, hvordan fremskrivningerne ser ud, og det er det, vi reagerer på, og det er derfor, vi gør det, vi gør nu«, siger sundhedsministeren.

Mette Frederiksen mener desuden, at danskerne med disse udmeldinger og restriktioner nu vil være i stand til at planlæge højtiden.

»Det vi siger nu, er det vi forventer, at folk kan rette sig efter og planlægge deres juleaften efter«, siger statsministeren.

Statsministeren understreger imidlertid, at det kræver, at danskerne også vælger at følge restriktionerne stringent.

»Det kræver, at folk bruger weekenderne hjemme, ellers vil effekten af det vi gør ikke være stor nok. Så derfor en kraftig appel til det«.

Det får en af journalisterne til at følge op. For er det en god ide at lukke restauranterne, hvis folk flytter julefrokosterne hjem – var det så ikke en bedre ide at holde julefrokost på restauranter, hvor der er sprit, plexiglas og kontrol?

»Man skal lade være med at rykke julefrokosten hjem. Det er ikke alternativet til at holde den på en restaurant. Alternativet er at droppe den. Vi er et sted, hvor det kan gå galt med smitteudviklingen, og jeg er ked af at skulle sige det, men det vil i sidste ende kunne betyde, at folk mister livet«, lyder statsministerens svar.

»Man skal gøre op med sig selv, om julefrokosten er så vigtig, at det er risikoen værd, at nogen mister livet. Også for ens egen skyld, så man kan være sikker på, at dem man holder jul med i år også er i live næste år«.