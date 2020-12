Overblik: Her er regeringens nye coronarestriktioner

På et pressemøde mandag i Spejlsalen annoncerede statsminister Mette Frederiksen nye restriktioner for at stoppe smitten med corona i Danmark.

Fakta Restriktioner i 38 kommuner Albertslund

Allerød

Ballerup

Brøndby

Dragør

Egedal

Faxe

Fredensborg

Frederiksberg

Frederikssund

Furesø

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Greve

Gribskov

Halsnæs

Helsingør

Herlev

Hillerød

Hvidovre

Høje-Taastrup

Hørsholm

Ishøj

København

Køge

Lejre

Lyngby-Tårbæk

Odense

Roskilde

Rudersdal

Rødovre

Slagelse

Solrød

Tårnby

Vallensbæk

Vordingborg

Aarhus Kilde: TV 2/Ritzau

Her er et overblik over tiltagene:

Fritid:

Restauranter, barer, biografer og teatre og andre kulturinstitutioner lukker i de i alt 38 kommuner fra onsdag

Fitnesscentre lukker i de 38 kommuner

Indendørsidrætshaller - herunder også svømmehaller - lukker i de 38 kommuner

Forbuddet mod at forsamles maksimalt 10 personer forlænges til 28. februar

Der bliver ikke indført et forbud mod transport på tværs af kommuner, men hvis du rejser fra en af de 38 ramte kommuner, så tager du restriktionerne med dig. Det vil sige, at du ikke må gå i biograf eller fitnesscenter i en anden kommune, der ikke har restriktioner

Uddannelse og skole:

Skolebørn fra 5. klasse og opefter sendes hjem fra onsdag den 9. december

De ældste elever til hjemmeundervisning

Arbejde:

Offentligt ansatte opfordres til at arbejde hjemme, hvis ikke de varetager et »kritisk funktion«

Private ansatte opfordres kraftigt til at arbejde hjemme i den udstrækning deres erhverv tillader det

Jul

Forsamlingsforbuddet på 10 gælder også julen

Man godt se sin allernærmeste familie, selvom man ikke har været sammen med dem for nylig

Der må afholdes juleaftensarrangementer på sociale tilbud og plejehjem med op til 50 personer

Der vil blive afholdt gudstjenester mv. i forbindelse med jule og andre højtider

Nytår

Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder også nytårsaften

Der gennemføres nytårsaftenarrangementer på sociale tilbud og plejehjem med op til 50 personer

Nytårsdag - 1. januar 2021 - forlænges forbuddet mod salg af alkohol og kravet om, at serveringssteder mv. skal holde lukket (undtagen takeaway), fra kl. 05.00 til kl. 09.00

Indtil videre gælder restriktionerne frem til 3. januar.

Tiltagene kommer på en dag, hvor en række tidligere anmeldte restriktioner trådte i kraft.

Men den stigende smitte med coronavirus, det stigende antal indlæggelser og den stigende positivprocent har altså overbevist regeringen og statsministeren om, at der skulle gøres noget allerede nu.

På coronasmitte.dk kan du få det fulde overblik over alle myndighedernes restriktioner.

