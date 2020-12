Uenighed i Nye Borgerlige: Pernille Vermund nægter, at partiet nogensinde vil stemme for en rigsretssag mod Støjberg, mens Boje ikke vil afvise

Partiet Nye Borgelige er splittet, når det gælder, hvor langt støtten til den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) egentlig rækker.

Folketingsmedlemmet Lars Boje Mathiesen erklærer, at skulle Instrukskommissionen pege på tunge beviser for, at Inger Støjberg (V) i sin ministertid bevidst brød loven i sin iver efter at adskille unge asylpar, vil han stemme for en rigsretssag. Også selv om Nye Borgerlige har ført kampagne for at bakke op om Støjbergs ageren i sagen.

Men Lars Boje Mathiesen repræsenterer ikke Nye Borgerliges generelle holdning.