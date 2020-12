Dansk vaccinegeneral om briterne og amerikanernes forspring: Jeg vil hellere være helt sikker end at give William Shakespeare det første skud

Hele verdens befolkning kunne tirsdag morgen følge med i tv, da den 90-årige Margaret Keenan satte sig til rette i en blå lænestol på universitetshospitalet i Coventry og som den første i Storbritannien lod en sygeplejerske stikke nålen i hendes overarm.

Nu kan amerikanerne også se frem til at blive vaccineret mod coronavirus, når den amerikanske lægemiddelstyrelse Food and Drug Administration (FDA) efter alt at dømme torsdag nat dansk tid godkender en kur fra medicinalvareselskabet Phizer og BioNTech, der er længst fremme i kapløbet.

Så hvorfor behøver resten af Europa at vente med at blive vaccineret til det nye år, når præparatet er sikkert og efterprøvet nok til borgerne i to store vestlige lande og Canada? Imens bliver flere tusinde smittet dagligt med covid-19 i Danmark, og andre havner på hospitalet med alvorlige symptomer.