Ombudsmanden: Skattestyrelsen gik for langt med blåstempling af forlig i milliardsvindelsag

Sprogbrug var i orden

Politiken klagede til ombudsmanden over, at Skattestyrelsen med sin påstand om, at medierne havde fremsat fejlagtige påstande, der kunne skade Danmarks interesser, havde fremsat anklager, der var egnet til at skade mediernes omdømme. Og da Skattestyrelsen havde afvist at konkretisere sine anklager, var Politiken og TV 2 uden mulighed for at forsvare sig mod dem.

Dette var, mente Politiken, i strid med reglerne om god forvaltningsskik.

Men det afviser ombudsmanden i sin udtalelse. Han konstaterer, at Skattestyrelsen i tiden op til udsendelsen af pressemeddelelsen i januar i år »både offentligt og direkte over for Politiken i mails og på et møde gentagne gange havde redegjort for sine synspunkter, således at Politiken næppe kan have været grundlæggende i tvivl om, på hvilke punkter styrelsen mente, at Politikens dækning af sagen var misvisende«.

»Af samme grund finder jeg, at udtalelsen ikke har efterladt Politiken i en situation, hvor avisen ikke har kunnet forsvare sig imod de generelle tilkendegivelser om ukorrekt dækning af sagen i pressemeddelelsen«, skriver ombudsmanden.

Han mener også, at Skattestyrelsen i sin kritik holdt »sig inden for den grænse for ordentligt sprogbrug, som efter principperne for god forvaltningsskik kan kræves af en pressemeddelelse fra en offentlig myndighed«.