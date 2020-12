60-årig kvinde død efter brand i Rønne

Automatisk oplæsning

En 60-årig kvinde er tirsdag morgen død efter en brand i en lejlighed på Rosenvej i Rønne.

Det oplyser Mikkel Brochorst, vagthavende ved Bornholms Politi.

»Cirka klokken fire fik vi en anmeldelse om en brand i et boligkompleks«, siger han.

Der blev sendt politi og brandvæsen til stedet.

»Politiet ankom først og kunne konstatere sod på døren. Vi lægger døren ned og konstaterer røg i lejligheden«, siger Mikkel Brochorst.

Betjentene trak sig derfor tilbage, og brandvæsenet kom frem med røgdykkere.

»Røgdykkere finder en livløs kvinde på 60 år. Hun bliver båret ned til ambulancen, hvor der konstateres hjertestop«, siger vagthavende.

Kvinden bliver kørt til Bornholms Hospital, hvor hun klokken 04.46 bliver erklæret død som følge af sine kvæstelser.

Ifølge politiet er vurderingen, at der har været tale om en form for glødebrand. En brandundersøgelse skal nu være med til at kaste lys over årsagen til branden.

Kvindens pårørende er underrettet.





