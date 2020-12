Sverige vil lempe indrejserestriktioner til Bornholm

Sverige vil gøre indrejseundtagelser for personer, der bor eller arbejder i sundhedsvæsenet på Bornholm.

Det oplyser den svenske regering i en pressemeddelelse.

Ændringerne træder i kraft ved midnat.

Ved presserende familiemæssige årsager vil det også være muligt at undgå indrejseforbuddet, der trådte i kraft midnat mandag.

Her lukkede Sverige grænsen mod Danmark for at stoppe spredningen af en ny virusvariant.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) skriver på Twitter, at flere detaljer følger, når man har et fuldt overblik.

»Det ændrer ikke på behov for alternativ transport for mange via Køge-Rønne eller fly«, skriver Benny Engelbrecht videre.

Ritzau