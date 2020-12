Politisk analyse: Ellemann tog styringen, men mistede kontrollen på kun 72 timer

Med kort aftræk satte Venstre-formanden tirsdag et endeligt punktum for Inger Støjbergs korte karriere som næstformand. Venstres værdikriger må betale dyrt for illoyal og underløbende adfærd, men næstformandens martyrium bliver også bekosteligt for manden i front.

Nok lykkedes det for Ellemann, som Løkke aldrig formåede: at slippe af med et dysfunktionelt formandskab. Og nok skete det, uden at han selv faldt til jorden i samme manøvre.

Til gengæld står Ellemann ganske solidt placeret i præcis den sump af intern konflikt, som Løkke aldrig formåede at dræne, inden den forkortede hans formandstid.