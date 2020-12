110 plejehjemsbeboere er døde med corona på 2 uger - først nu skruer regeringen op for testning

Alene inden for de seneste to uger er der konstateret coronasmitte på 220 danske plejehjem. I samme periode er 110 plejehjemsbeboere døde med covid-19, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut. Samlet udgør plejehjemsbeboere nu 36 procent af samtlige coronarelaterede dødsfald i Danmark, og dertil skal lægges et ukendt antal coronadødsfald i den øvrige ældre- og plejesektor.

Liv kunne være reddet, hvis myndighederne havde lyttet til os og ikke havde nøjedes med blot at teste personalet hver 14. dag, siger FOA, der repræsenterer 75.000 ansatte i ældresektoren.

»Vi har hele tiden skreget efter en strengere teststrategi. I stedet valgte man at fokusere den øgede testkapacitet på de unge og den øvrige befolkning. Det er fuldstændig håbløst, at man stillede kviktests til rådighed for nysgerrige borgere op til jul, mens der kun er blevet testet hver 14. dag på plejehjemmene. Selv om de kviktests ikke fanger alle, så fanger de dem, som aktivt kan bære smitten videre«, siger Torben K. Hollmann, formand for FOA’s social- og sundhedssektor.