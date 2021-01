Den tavse mand åbnede pludselig munden under en afhøring, og hans ord var opsigtsvækkende

Den danske forretningsmand Henrik Johansen har i en fortrolig afhøringsrapport erkendt over for dansk og norsk politi, at han samarbejdede med det amerikanske rederi SeaEscape om at udnytte det danske skattesystem. Ifølge overlevende og pårørende styrker de nye oplysninger deres mistanke om, at Henrik Johansen, der fik ansvaret som reder for den elendige sikkerhed på ’Scandinavian Star’, var stråmand for netværket bag det amerikanske rederi.