Partier: En minister skal ikke kunne gå fri efter fem år

Det er ikke tilfældigt, at Instrukskommissionen, der i december afleverede en delberetning om adskillelserne af asylpar tilbage i 2016, har været en af historiens hurtigste kommissioner.

Allerede da den blev nedsat i januar 2020, stod det klart, at den inden februar i år – fem år efter adskillelserne blev sat i gang – skulle være færdig, så Folketinget kunne indlede en rigsretssag mod sagens hovedperson, tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), hvis et flertal måtte ønske det.

Hastværket skyldes, at forældelsesfristen i ministeransvarlighedsloven er fem år. Men sagen viser, at fem år er for lidt, mener Radikale Venstre, der nu foreslår at ændre ministeransvarlighedsloven. En lov, hvor der findes hjemmel til at idømme ministre fængselsstraffe i yderste konsekvens.