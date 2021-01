140 km/t på en vej, hvor man må køre 60 km/t: Hjælpere til ulovligt gaderæs ved København risikerer historisk dom

En bane på 200 meter blev opmålt. ’Start’- og ’mål’-linje blev afmærket. Og både biler og motorcykler kørte om kap med høj fart på Stamholmen i Hvidovre en fredag i september.

Det ulovlige gaderæs kan nu få konsekvenser i form af fængselsstraf for tre mænd, der er blevet tiltalt for at have været med til at afvikle arrangementet. Det oplyser Københavns Vestegns Politi og anklagemyndigheden på Twitter.

De tre mænd er henholdsvis 22 år, 24 år og 27 år. De blev alle sigtet i forbindelse med gaderæset allerede i september. Den yngste blev sigtet for at være ’starter’, mens de to andre var ’spottere’.

En starter er den person, som kalder biler eller motorcykler frem til startlinjen og giver tegn til start. Spottere holder udkig efter politiet, mens køretøjerne liner op til ræs to og to.

140 km/t på 60 km/t-vej

Den tilladte hastighed på Stamholmen er 60 kilometer i timen. Ifølge anklageskriftet blev der dog kørt omkring 140 kilometer i timen, mens tilskuere så på.

Det er ulovligt at køre ræs på offentlig vej, og anklagemyndigheden karakteriserer ræsene fredag den 4. september som ’særlige hensynsløse kørsler, der fremkaldte nærliggende fare for andre.’

Ifølge retspraksis kan førere af biler i den type gaderæs idømmes fængselsstraf, og det risikerer de tre mænd nu også.

Anklagemyndigheden lægger i hvert fald op til, at der skal kunne idømmes en tilsvarende straf til dem, der aktivt medvirker til, at ræsene afvikles.

Retssagen mod de tre mænd vil finde sted ved Retten i Glostrup i februar og skriver historie.

»Det er angiveligt første gang, en domstol skal afgøre en tiltale mod dem, som medvirker til at arrangere disse ulovlige gaderæs«, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Det var færdselsbetjente, som slog til mod gaderæset i september. De var en del af en færdselspolitiaktion, der netop var rettet mod arrangører af ulovlige gaderæs.

ritzau