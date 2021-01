Politiet var klar til optøjer ved voldsom demo i København

Det udviklede sig voldsomt, da 200-250 personer lørdag aften samledes på Rådhuspladsen i København for at demonstrere.

18 personer blev anholdt. Af dem fremstilles otte søndag i grundlovsforhør, fortæller vicepolitiinspektør Rasmus Schultz fra Københavns Politi.

Der er tale om otte mænd, hvoraf de syv er i alderen 23 til 39 år, mens en enkelt er væsentligt yngre.

De er alle sigtet for vold mod tjenestemand ved at have kastet ting - herunder fyrværkeri - mod politiet samt for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

»Det så voldsomt ud, men vi var forberedt på, at der ville være uromagere blandt demonstranterne«.

»Derfor var vi massivt til stede. Dels for at sikre deres ret til at demonstrere, men også for at hindre hærværk og vold«, siger Rasmus Schultz.

Demonstranterne mødtes klokken 18.30 på Rådhuspladsen for at protestere mod de restriktioner, der er indført for at mindske smitte med coronavirus.

Gruppen ’Men in Black’ havde arrangeret demonstrationen.

Fra en talerstol blev demonstranterne opfordret til at sprede sig i København og smadre byen.

»Det var det, vil ville forhindre«, siger Rasmus Schultz.

Derfor forsøgte politiet at presse demonstranterne tilbage på Rådhuspladsen, hvilket udløste en del tumult.

ritzau