21-årig anholdt for skuddrab på tilfældig i Vollsmose

Det var en 21-årig mand, der i juni sidste år affyrede det skud, som ramte og dræbte en tilfældig 31-årig mand i Vollsmose.

Sådan lyder vurderingen fra Fyns Politi, der tirsdag formiddag har anholdt den 21-årige for drab.

»Den anholdte er sigtet for at have afgivet det skud, der ramte og dræbte den 31-årige mand, der tilfældigt befandt sig i skudlinjen, da skuddet faldt«, skriver politiet i en pressemeddelelse.

To stridende grupperinger skød mod hinanden den 24. juni ud for Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose. Den 31-årige havde intet med konflikten at gøre.

I forvejen sidder en 25-årig mand varetægtsfængslet i sagen.

ritzau