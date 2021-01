Et af erhvervslivets tunge drenge tilslutter sig Løkkes politiske netværk

Det første tunge navn har meldt sig under fanerne i tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens nystartede politiske netværk.

Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand, Lars Rebien Sørensen, har 9. januar besluttet at gå ind i netværket, som Lars Løkke Rasmussen dannede kort efter sin udmeldelse af Venstre, hvor han indledte en ny tilværelse som løsgænger i Folketinget.

»Jeg deler Lars Løkke Rasmussens analyse af den nuværende politiske situation. Det er min opfattelse, at det ville gavne erhvervslivet, privatpersoner og Danmark i al almindelighed, hvis der kunne skabes et mere stabilt politisk flertal på midten i dansk politik. Som kunne sikre langsigtede løsninger, som er forudsigelige og baseret på et bredt politisk flertal«, skriver Lars Rebien i en mail til Politiken.

Lars Løkke Rasmussen har i uforpligtende vendinger sagt, at hans politiske netværk måske med tiden kan udvikle sig til et egentligt politisk parti på Christiansborg. Indtil videre har hverken eksministre eller gamle allierede fra Venstre skiftet partiet ud med den tidligere partiformands netværk. Heller ikke radikale eller de »reformorienterede socialdemokrater«, som Lars Løkke Rasmussen i flere klummer har henvendt sig til, har indtil videre offentligt meldt ud, at de er interesserede i at gå med i den tidligere statsministers projekt.