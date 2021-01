Den første hilsen, Hans Andersen fik fra samfundet, da han blev løsladt, sendte ham ned i håbløshed

Patrick er født af udviklingshæmmede forældre og blev som barn anbragt i en plejefamilie. Siden røg han videre til en institution, og allerede i en ung alder begyndte han at lave kriminalitet.

Han er dømt for svindel med dankort og Nem-id og for forskellige former for tyveri, blandt andet af pengeskabe, og har i alt siddet i fængsel fire gange. Siden han blev løsladt efter seneste dom, er han dog kommet på rette spor, forsikrer han.

»Jeg har intet ulovligt lavet, siden jeg sidst kom ud. Ikke så meget som røget en joint. Jeg holder min sti helt ren«, siger Patrick, som af hensyn til sine børn ikke vil stå frem med sit fulde navn og billede.

Patrick er i dag 31 år og har to børn. Han siger, at han har skåret alle bånd over til sin gamle tilværelse. Ikke mere kriminalitet, ikke mere kontakt med kriminelle venner. Kun én ting minder ham jævnligt om den kriminelle fortid: Da han senest blev løsladt, ventede der ham en gæld på knap en halv million kroner i sagsomkostninger.

Patrick har i fire år arbejdet fast som handikapmedhjælper, men renterne på hans gæld er så høje, at hans løn ikke gør ham i stand til at betale meget andet end de løbende renter. Selve gælden kan han ikke nedbringe.