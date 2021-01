Politi stopper fest med 25 unge »langt ude på landet«

Automatisk oplæsning

25 unge var fredag aften samlet til en ulovlig fest på en landejendom ved Lyne mellem Tarm og Varde. De er alle blevet sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet og kan nu se frem til en bøde på 2500 kroner hver.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær natten til lørdag.

»Vi fik et tip om, at der var fest. Det er langt ude på landet og ikke lige et sted, man dumper ind«, fortæller han.

»Det var et maskinhus, der var blevet indrettet som festlokale med bar og musik«, tilføjer han.

I alt var 25 unge i alderen fra 16 år til starten af 20’erne samlet til fest.

»De er alle blevet sigtet og kan nu forvente en bøde. Fordi der var tale om et fritliggende maskinhus, betegner vi det ikke som en privat fest«, siger Simon Skelkjær.

Foruden de mange sigtelser for overtrædelse af forsamlingsforbuddet er en 17-årig dreng blevet sigtet for hærværk mod en patruljevogn, mens en 16-årig pige er blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

»Der var en dreng, som blev så sur, at han gik ud og rykkede udrykningssignalerne - altså blinket - af en patruljevogn, og så var der en pige, som råbte ukvemsord mod politiet«, fortæller vagtchefen.

Politiet stoppede festen klokken 00.30 lørdag.

Det midlertidige forsamlingsforbud betyder, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, hvor der er flere end fem personer til stede.

Bøden for at overtræde det midlertidige forbud og for ikke at efterkomme politiets påbud er fastsat til 2500 kroner i førstegangstilfælde.

