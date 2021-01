Kviktestfirma anklages for social dumping i vilkår til unge podere

Daglejervilkår« og »social dumping«. Sådan siger en ekspert i arbejdsret samt fagforeningen HK efter at have fået forelagt de vilkår, som prøvetagere i Medicals Nordic har været ansat på under den nuværende aftale om lyntests til danskerne.

»Det er daglejerlignende vilkår. De er ikke sikret løn under sygdom, har ikke krav på en vagtplan, kan kaldes tilfældigt på arbejde, er ikke sikret et vist antal timer, har ingen højeste arbejdstid samt forpligtende overarbejde uden særskilt betaling. Det er vilkår, som overhovedet ikke er overenskomstlignende, og det ser ud til, at man endda har forsøgt at skrive sig uden om funktionærloven«, siger Christian Højer Schjøler, lektor i arbejdsret ved Syddansk Universitet.

Medicals Nordic er en nyudsprunget firmagren fra Charlottenlund Lægehus. Lægehuset var blandt de første i Danmark til at tilbyde de antigentests, der med en podning i næsen på 15 minutter kan afklare, om man er smitsom. I løbet af efteråret udvidede lægehuset gesjæften, og firmaet blev i december koblet på en kontrakt mellem regionerne og SOS International om at levere mindst 11.000 kviktests til borgerne om dagen.

Siden har SOS og Medicals Nordic vundet regionernes udbud om sammen med SOS at skulle levere op mod 83.000 daglige kviktests i alle regioner undtagen Region Syddanmark. Politiken har i denne uge afdækket, hvordan firmaet i strid med datalov og kontrakter delte testede borgeres følsomme data via de ansattes telefoner og WhatsApp. Regionerne overvejer stadig, om sagen bør få konsekvenser for aftalen.

Politiken har desuden fået indblik i de vilkår, som prøvetagere – typisk ufaglærte unge omkring 20 år – har været ansat på, mens firmaet har leveret for det offentlige. Det fremgår af ansættelseskontrakten, at der er en timeløn på 155 kroner i timen, inklusiv pension. Arbejdstiden er opgjort til 4-8 timer pr. uge hen over et år, der er ingen tillægsbetaling for arbejde på skæve tidspunkter eller overarbejde, og »der er ingen løn under sygdom«. Politiken har talt med flere ansatte, som har været underlagt disse vilkår.