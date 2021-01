Interview: Hun håber, at Svend Auken smiler fra sin himmel

Ida Auken har prøvet det før. Ikke at være medlem af Socialdemokratiet, som hun skifter til dags dato. Men til disciplinen at springe fra et parti til et andet.

Hun forlader i dag den radikale folketingsgruppe, som hun i januar 2014 flygtede over til umiddelbart at have vinket farvel til posten som folkesocialistisk miljøminister i S-R-SF-regeringen. Det var dengang en direkte følge af SF’s farvel til regeringstaburetterne og en status som parti under nedsmeltning.

Her syv år senere siger hun så goddag til Socialdemokratiet og farvel til de radikale. Forskellige ting har under en langvarig stressrelateret sygemelding trukket hende i retning af det første parti på bekostning af det sidste. Der er ifølge Ida Auken sket noget med de radikale, siden hun i sin tid meldte sig under Margrethe Vestagers faner.

»Min oplevelse er, at de radikale har ændret sig i de år, jeg har været der. Jeg valgte det for syv år siden, fordi det var et meget pragmatisk og resultatorienteret parti. Den linje, synes jeg, har forandret sig. Det er i hvert fald min oplevelse i de senere år. Den nye ledelse har sagt, at man vil fortsætte den linje. Det er klart, at det har spillet ind. Jeg har været uenig i den linje, så jeg tænker, at det måske er meget godt, hvis vore veje skilles her«, siger Ida Auken.